Зеленський про ядерку в Білорусі: Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна була невдалою

Рішенням розташувати в Білорусі ядерну зброю Владімір Путін намагається показати Китаю хоч якусь суб'єктність. Крім того, це вказує, що зустріч російського лідер з очільником Китаю минула невдало.

Таку думку озвучив президент Володимир Зеленський під час брифінгу на саміті в Бучі, передає 24 Канал.

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Зеленський про рішення Путіна розташувати в Білорусі ядерну зброю

За його словами, сигнал, що Росія буде розташовувати ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч із Китаєм.

Росії потрібно було показати якусь суб'єктність, яку Росія під керуванням президента Путіна повністю втратила,

– констатував Зеленський.

Це ще раз підкреслює, що окупантам треба показувати якісь політичні кроки, або перемоги. Однак на полі бою позитивних новин для ворога немає.

"І останнє – це повністю втрата будь-якої суб'єктності та президента Білорусі. Він, я думаю вже не вирішує, яка зброя перебуває на його території", – підкреслив Зеленський.

Що цьому передувало

25 березня Владімір Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. А 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у своєму зверненні до народу заговорив про таку можливість.

У зверненні Лукашенко спершу нагадав про домовленість із президентом Росії Владіміром Путіним розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю, для чого, заявив він, "уся інфраструктура створена та готова".

Стратегічна ядерна зброя – це умовна назва ядерної зброї, що має міжконтинентальний радіус ураження. Її носіями є міжконтинентальні крилаті й балістичні ракети та стратегічні бомбардувальники.