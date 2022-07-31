Десятки ракет і реактивних снарядів, – Зеленський назвав обстріл Миколаєва одним з найжахливіших
Президент Володимир Зеленський ввечері 31 липня звернувся до українців. Він зазначив, що за цю добу відбувся один із найжорстокіших обстрілів.
Зеленський розповів, що Миколаїв та область сьогодні атакували найбільше за весь час повномасштабної війни, передає 24 канал.
До теми У росії немає шансів перемогти у цій війні, – Зеленський звернувся до українців
"Десятки ракет та реактивних снарядів окупанти влучили у житлові будинки, школи, об'єкти соціальної та промислової інфраструктури", – зазначив президент.
Росіянам не вдасться зруйнувати потенціал
Президент сказав, що росіяни забрали життя бізнесмена та Героя України Олексія Вадатурського та його дружини Раїси. Чоловік був засновником однієї з найбільших в країні агрокомпаній "Нібулон".
Мої щирі співчуття рідним та близьким подружжя. Саме такі люди й компанії, саме наш український Південь гарантували світові продовольчу безпеку. Так завжди було. І так знову буде. Хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться зруйнувати соціальний та виробничий потенціал України та пройтися по руїнах,
– сказав президент.
Зверніть увагу – повне звернення Зеленського 31 липня: дивіться відео
Що відомо про обстріл Миколаєва
- окупанти 31 липня вночі гатили по Миколаєву з ракет С-300 та реактивних систем залпового вогню "Смерч". Пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук зазначив, що обстріл тривав практично всю ніч.
- Вбивці влучили у квартиру бізнесмена та Героя України Олексія Вадатурського. Чоловік та його дружина Раїса загинули на місці.
- Вадатурський був власником найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон". Він планував наступного тижня відвідати Туреччину у питанні експорту зерна. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що це було навмисне вбивство.
- російські пропагандисти радіють загибелі Вадатурського й цинічно називають це "денацифікацією".