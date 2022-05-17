Зеленський прокоментував початок операції порятунку оборонців Маріуполя

З території заводу "Азовсталь" у Маріуполі 16 травня вивезли частину українських захисників. Президент Володимир Зеленський розповів деякі деталі рятувальної операції.

Під час свого вечірнього звернення глава держави наголосив, що герої потрібні Україні живими. Наразі триває робота з порятунку наших героїчних бійців.

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Президент прокоментував початок операції з порятунку оборонців Маріуполя

Дивіться звернення Володимира Зеленського: