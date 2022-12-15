Це був би не фінал, – Зеленський про пропозиції зупинитися на кордонах 23 лютого

Коли українська армія вийде на кордони 23 лютого, це ще не буде фіналом війни. Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що держава потребує гарантій безпеки.

Ніхто не розуміє, що означають гарантії безпеки. Зеленський пригадав Будапештський меморандум. Україну переконували, що це правильний шлях. Мовляв, до відмови від ядерної зброї йде весь світ. Однак не весь світ туди, зрештою, прийшов.

До речі Військовий шлях війни може перейти у дипломатичний: Зеленський назвав умову

Ми віддали ядерну зброю, обміняли її на гарантії безпеки. Чи спрацювали ці гарантії? Ні,

– наголосив президент.

Тому Зеленський наголосив, що вихід на кордони 23 лютого не буде фіналом. За агресію Росії проти принципів миру, міжнародного права й Статуту ООН платить тільки Україна. Президент нагадав, що ми вдячні всім, хто підтримує нас, але все ж платить дійсно Україна.

Перехід до дипломатії залежить від Путіна

Також Зеленський пригадав слова Путіна, мовляв, "захоплення Азовського моря – це велика операція". Диктатор ще говорив щось про Петра I.

"Ми не на прийомі у психіатра. Це реально. Ніби в тій кімнаті живе Наполеон, а в цій – президент Путін",

– додав Зеленський.

Крім того, Зеленський зазначив, що Путін може перевести війну з військового шляху в дипломатичний. Однак є чітка умова – Росія повинна відійти до кордонів 1991 року.