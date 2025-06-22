Зеленський відреагував на ракетний удар Росії по полігону на Півдні

Президент Зеленський прокоментував ворожі обстріли Краматорська та удар по навчальному полігону. Крім того, глава держави анонсував зустрічі із партнерами щодо виробництва дронів.

Український лідер заявив, що у Краматорську досі тривають пошуково-рятувальні роботи після того, як просто на житлові будинки окупанти скинули авіабомби. Станом на вечір відомо про 4 загиблих, передає 24 Канал.

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Трагедія на полігоні

Також Володимир Зеленський прокоментував російський удар по полігону на Миколаївщині, внаслідок якого загинули троє військових, а ще десятки отримали поранення.

Очікую на повний звіт щодо наслідків та всіх обставин російського ракетного удар по полігону на Півдні України. Сьогодні був цей удар. Не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність,

– зазначив президент.

"Сьогодні була тривала розмова моя з міністром внутрішніх справ Клименком. Зокрема про захист наших позицій на передовій та про застосування наших дронів підрозділами Національної гвардії України.

Говорив також сьогодні з Головкомом Сирським. Все має бути налаштовано системно так, щоб російські дрони – російські розвідники – знищувались, і знищувались максимально оперативно.

Окремо говоритиму на тижні з партнерами щодо додаткового фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Перехоплювачі, дрони для передової, також дрони на оптоволокні та всі типи дронів для ударів по російській території мають бути профінансовані так, щоб це дійсно відчувалось. Це буде – і вже є попередні домовленості з частиною наших партнерів – з частиною європейських країн", – йдеться у заяві президента.