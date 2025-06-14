"Це не мирний план – це ультиматум": Зеленський висловився про російський "меморандум"

Президент Володимир Зеленський висловився про так звану російську "пропозицію миру". За його словами, це не план припинення війни, а чітко сформульований ультиматум.

Він суперечить Конституції України, міжнародному праву та волі українського народу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для американського телеканалу Newsmax.

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Що сказав Зеленський про "мирний план" Путіна

Український глава держави каже, що Росія написала так звану пропозицію і вона чітко розуміє, що все написане не відповідає бажанню українців. Зеленський зазначає, що це не мирний план – це ультиматум, який написаний так, щоб Україна ніколи не змогла його виконати.

Президент додає, що такі самі умови росіяни висували у 2022 році, коли стояли під Києвом, лише з врахуванням того, що все ж таки минуло три роки і є зміни.

Він підкреслює, що Росія є агресором, адже саме вона напала на Україну. За словами президента, компромісом є навіть те, що українська сторона сідає за стіл переговорів з вбивцями та про щось домовляється.

Україна показувала, що готова на все заради миру. Але на все, окрім капітуляції. Скажімо чесно, що таке припинення вогню, якщо не просто припинення вогню? Чому повинні бути умови для припинення вогню?

– каже Зеленський.

Він також додає, що не можна говорити про захист російськомовних людей, тому що росіяни вбивали переважно саме на сході країни – там, де була більшість тих російськомовних людей, які жили в Україні.

Окрім цього, президент згадав про церкву. Він заявив, що віра – це воля людини. Проте Путін "залізає просто під самісінький дзвін і каже, кому як хреститися", розповідає, з якою повагою треба ставитися до російської церкви, тоді як це питання навіть не є державним – це питання церкви.

Нагадаємо, що раніше російські ЗМІ опублікували російський "меморандум" про закінчення війни, який Москва передала Києву. Тоді росіяни запропонували цинічні варіанти припинення вогню.