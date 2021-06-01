Справжня "союзна держава" Росії та Білорусі – це загроза Україні, – Зеленський

Володимир Зеленський висловився щодо створення "союзної держави" Білорусі й Росії. На його думку, якщо проєкт таки реалізують, це стане справжньою загрозою для України.
Президент України в інтерв'ю німецькому виданню підкреслив що фактичне об'єдання двох держав інтегрує оборонне співробітництво й чинитиме серйозний тиск на нашу державу.
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Ми спостерігаємо за тим, як Росія і Білорусь наполегливо співпрацюють один з одним. Вони можуть включити туди оборону, і тоді ці країни зможуть чинити на нас серйозний тиск,
– заявив Володимир Зеленський.
Резюмуючи, він наголосив, що створення "справжньої союзної держави" Росії та Білорусі – це очевидна загроза для України.
Що відомо про союзну державу?
Це проєкт інтеграції Росії та Білорусі, який існує ще з 1997 року. Він передбачає поетапне створення спільних між двома державами низки просторів:
політичного,
економічного,
військового,
митного,
законодавчого,
культурного.
Попри те, що сам проєкт існує вже 24 роки, особливих успіхів у його втіленні, щонайменше офіційно, не було.