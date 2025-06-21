Зеленський прокоментував виїзд за кордон віцепрем'єра Чернишова

У ЗМІ з'явилася інформація, що віцепрем'єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов на тлі корупційної справи виїхав з України. Зеленський пояснив ситуацію.

Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський розповів, що знає про виїзд за кордон Чернишова, передає 24 Канал.

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"Має повернутися"

Президент зазначив, що прем'єр Шмигаль доповів йому про те, що Чернишов перебуває у відрядженні.

У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше – це відкривати хаби в різних країнах, а друге – множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить. Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все,

– заявив Зеленський.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Чернишов виїхав з України у ніч проти 11 червня. Денис Шмигаль зауважив, що той має відрядження у країнах ЄС до 20 червня.

Нагадаємо, що САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 мільярд гривень збитків. 12 та 13 червня 2025 року детективи НАБУ за погодженням із прокурором САП повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі 5 особам, серед яких:

колишній державний секретар Мінрегіону;

колишній радник Міністра;

колишня директорка держпідприємства;

забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

2 з фігурантів, за даними ЗМІ, пов'язані з Чернишовим. Зауважимо, що Олексій Чернишов з березня 2020 року по листопад 2022 року був міністром розвитку громад та територій України.