Складно сказати, щоб було, якби не зміни, – Зеленський про заміну Залужного на Сирського

Перед головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським стоять серйозні виклики. При цьому новий головнокомандувач зумів завадити прориву ворога на Харківщині.

Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, інформує 24 Канал.

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ЗСУ відбили наступ без пакету допомоги

Український лідер нагадав, що Україна очікувала на зброю та голосування за пакет допомоги від союзників у США 8 місяців. При цьому він дав зрозуміти, що заміна головнокомандувача була правильним рішенням.

Не хочу порівнювати. Я до всіх ставлюсь з повагою. Кожен виконує чи виконував своє завдання на своєму місці. Складно сказати, що би було, якби не змінилося керівництво армії. Ці питання – післявоєнні, ми маємо бути вдячні всім, хто боронить Україну,

– сказав Зеленський.

Сирський знається на обороні Харківщини

Він додав, що завданням Росії була окупація Харкова, а Сирський добре знався на обороні саме цього регіону.

"Плюс великий в цій ситуації щодо Сирського в тому, що він знає Харків. І це немало. Він відвоював його. І успішна операція на Харківщині була саме під його командування. Але знову ж таки мені складно порівнювати. Зупинили? Молодці. Не дали окупувати Харків без пакету (військової допомоги) – молодці", – додав президент.

Український лідер зазначив, що з іншими деталями розбиратись логічно буде під час паузи, а не наразі.

. Заміна головкома відбулась на початку лютого. Валерія Залужного звільнили з військової служби з правом носіння форми. Генерал у лютому написав рапорт на звільнення. Сталося це після проходження ВЛК, де його визнали непридатним. На його місце президент призначив Олександра Сирського, який до того командував Сухопутними військами.