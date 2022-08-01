Зеленський просить уряд "опрацювати питання" про заборону роздачі повісток на блокпостах та АЗС

Президент Володимир Зеленський 1 серпня відповів на петицію про заборону роздачі повісток на блокпостах, АЗС та на вулиці.

Глава держави звернувся до уряду щодо роздачі повісток у публічних місцях. Петиція набрала понад 26 тисяч підписів.

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Зеленський нагадав – призов резервістів і військовозобов'язаних проводять, відповідно до законодавства. Видачу повісток регулюють акти Кабміну, Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.

Призов здійснюється для доукомплектування військових посад у терміни, визначені мобілізаційними планами ЗСУ та інших військових формувань.

Зеленський дав доручення Шмигалю

Президент звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене питання. Зокрема, як зазначено в петиції, щодо дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов'язок і військову службу.

Що вимагали у петиції

Автор петиції просив, аби найперше на службу призивали "вмотивованих людей". Крім того, вимагав заборонити видачу повісток у всіх місцях, крім військкоматів. Тобто на блокпостах, АЗС, вулиці.

Також просив "зробити публічною інформацію про стан мобілізації". За словами автора, "щоб люди, які не підходять під теперішню хвилю могли відстоювати свої права під час переміщення по території України".

Що треба знати про вручення повісток в Україні

Вручення повістки не означає, що людину відправляють на службу чи одразу на фронт. Їх роздають, аби людина прийшла у військкомат, щоб уточнити свої дані.

Повістки можуть роздавати в будь-якому громадському місці. Це дозволено законодавством. Начальники ТЦК обирають людні місця, оскільки там можна швидше зробити це.

У суспільстві ходять чутки, мовляв, повістка не використовується як покарання. Однак це не так. Її видають за порушення правил дорожнього руху тощо. У ЗСУ наголошують, що для притягнення до відповідальності за порушення є правоохоронні органи та суди, а не військкомат.

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