Зеленський просто зараз говорить із прем'єром Словаччини

Просто зараз Володимир Зеленський спілкується із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Президент запрошує його в Україну для обговорення всіх наявних питань.

Про це повідомили у Офісі президента.

Які теми обговорюють лідери?

У п'ятницю, 27 лютого, о 13:44 в Офісі президента України повідомили, що у ці хвилини триває розмова українського лідера Зеленського та прем'єра Словаччини Фіцо.

Відомо, що під час розмови Зеленський запросив Фіцо в Київ, аби особисто обговорити всі питання між державами.

– додали в ОП.

До слова, розмова між лідерами відбулась на тлі напруження у двосторонніх відносинах. Словаччина вимагає відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба", який проходить територією заходу України й був пошкоджений внаслідок російських обстрілів. Водночас українська сторона пояснює, що для відновлення інфраструктури треба багато часу.