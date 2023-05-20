Висловив велике бажання приєднатися до саміту G7, – Зеленський зустрінеться з лідером Японії
Джерело:Kyodo
Президент Володимир Зеленський зранку 20 травня прибув до Японії, де візьме участь у саміті G7. Голова держави анонсував зустрічі з лідерами G7, зокрема прем'єром Японії Фуміо Кісідою.
Володимир Зеленський вже повідомив у соцмережах, що прибув до Японії. Глава держави анонсував важливі зустрічі з партнерами та друзями України.
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Зеленський вирішив бути присутнім на саміті G7
Це перша поїздка Зеленського до Японії, країни-господарки саміту G7, та до Азії від початку повномасштабного вторгнення Росії. У Kyodo вважають, що присутність Зеленського на G7 спрямована на те, щоб заручитися більшою підтримкою України з боку групи розвинених економік.
У МЗС Японії розповіли журналістам, що спершу планувалося, що президент України буде присутнім на саміті онлайн, проте він "висловив велике бажання приєднатися до зустрічі особисто".
Після ретельного аналізу порядку денного та розкладу саміту ми вирішили, що проведемо сесію щодо України серед лідерів G7 за особистої участі президента Зеленського в останній день саміту,
– зазначили в японському дипломатичному відомстві.
В уряді Японії повідомили, що український президент також планує провести двосторонні переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.
Зазначимо, що у березні 2023 року Фуміо Кісіда відвідав Київ, де зустрівся з Володимиром Зеленським.
Зеленський відправився на саміт G7 із Саудівської Аравії
- Після європейського турне Зеленський вирушив на Схід та 19 травня вперше побував у Саудівській Аравії. Президент України провів низку двосторонніх переговорів з лідерами країн Близького Сходу.
- У Саудівській Аравії Зеленський взяв участь у саміті Ліги арабських держав, де закликав держави-члени цього регіонального об'єднання приєднатися до імплементації української формули миру.
- В Офісі Президента підтвердили, що в Японії глава держави також проведе зустріч з президентом США Джо Байденом.
- Крім того, Україна отримала перші позитивні новини із саміту "Групи Семи". Зокрема, США вирішили приєднатися до авіаційної коаліції та підтвердили плани в майбутньому посилити авіаційну компоненту Збройних Сил України.
- Лідери країн G7 під час саміту 19 травня вже ухвалили спільну заяву щодо України. Також "Група Семи" вирішила накласти санкції на російські алмази.