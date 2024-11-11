Є технологічні рішення, – Зеленський заявив про програму проти російських КАБів

Володимир Зеленський 11 листопада провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Під час зустрічі український лідер заслухав доповіді щодо ситуації з ППО.

Також глава держави дізнався останні звіти щодо ситуації на фронті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України у його телеграм-каналі.

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Що обговорив Зеленський на Ставці 11 листопада

Володимир Зеленський розповів, що заслухав доповідь щодо подальшого посилення ППО.

Ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російського терору. Триває виконання попередніх рішень Ставки про кращу підготовку та оснащення МВГ,

– зазначив український лідер.

Він також підкреслив, що також була доповідь щодо комплексної програми проти російських КАБів. За словами глави держави, є перспективні технологічні рішення.

"Також була доповідь щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб. Доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння", – розповів президент.

Зеленський також зазначив, що до Ставки він заслухав велику детальну доповідь Олександра Сирського. За словами президента, є рішення головнокомандувача ЗСУ про суттєве посилення найскладніших напрямків – Курахівського та Покровського.

Український лідер також резюмував, що на Курщині наші хлопці продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання.

До слова, Олександр Сирський зазначив, що українські військові у Курській області Росії виконують дуже важливе завдання. Зокрема, вони стримують та знищують ворога на його землі.