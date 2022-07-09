Один із ключових елементів оборони, – Зеленський провів нараду з будівельними компаніями

Майбутня перемога України залежить від багатьох факторів. Ефективність каналів постачання – один із них.

Снаряди російських окупантів активно цілили в інфраструктурні об'єкти. Ворог хотів не лише завдати максимальної школи нашим містам, а й створити проблеми для логістики та забезпечення нашої армії.

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Нарада з будівельними компаніями

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців розповів, що провів нараду з представниками будівельних компаній. Мета зустрічі – обговорення стану критичної інфраструктури та відбудова пошкоджених шляхів.

В умовах повномасштабної війни сильна інфраструктура – один із ключових елементів оборони. Подякував представникам будівельних компаній за їхню роботу, обговорили з ними ключові завдання на найближчий час – це стосується й відбудови нашої країни, і додаткового посилення нашої логістики,

– розповів президент.

Війна росії з Україною: останні події

Активний рух спротиву на тимчасово окупованих територіях триває. Зокрема, у Миколаєві з'явилися яскраві плакати про партизанів у сусідньому Херсоні. Вони натякають: партизани бачать усе та усіх, тому колаборантам та зрадникам не варто сподіватися на уникнення справедливої кари.

Дніпропетровщина стала мішенню ракет російських окупантів. Ворог обстріляв кілька районів, на жаль, є загиблі та поранені.

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