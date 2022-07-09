Один із ключових елементів оборони, – Зеленський провів нараду з будівельними компаніями
Майбутня перемога України залежить від багатьох факторів. Ефективність каналів постачання – один із них.
Снаряди російських окупантів активно цілили в інфраструктурні об'єкти. Ворог хотів не лише завдати максимальної школи нашим містам, а й створити проблеми для логістики та забезпечення нашої армії.
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Нарада з будівельними компаніями
Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців розповів, що провів нараду з представниками будівельних компаній. Мета зустрічі – обговорення стану критичної інфраструктури та відбудова пошкоджених шляхів.
В умовах повномасштабної війни сильна інфраструктура – один із ключових елементів оборони. Подякував представникам будівельних компаній за їхню роботу, обговорили з ними ключові завдання на найближчий час – це стосується й відбудови нашої країни, і додаткового посилення нашої логістики,
– розповів президент.
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