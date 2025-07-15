Спецтрибунал для Росії та нові завдання для послів: Зеленський провів нараду з дипломатами

Президент Володимир Зеленський провів нараду з дипломатами. Нарада з послами відбудеться вже наступного тижня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про нараду Зеленського з дипломатами?

Ввечері у вівторок, 15 липня, президент повідомив, що провів нараду з українськими дипломатами – командами МЗС України та Офісу. Під час дискусії піднімалося декілька ключових питань. Зокрема, вони говорили про:

Перше – прискорення запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та відповідна робота з державами, що поважають міжнародне право.

– прискорення запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та відповідна робота з державами, що поважають міжнародне право. Друге – підготовка наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня, та модернізація завдань для українських представників за кордоном.

– підготовка наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня, та модернізація завдань для українських представників за кордоном. Третє – наші кроки на ключових міжнародних майданчиках, зокрема щодо проєктів резолюцій Генасамблеї ООН.

Він повідомив, що готуються відчутні політико-правові удари по Росії та її позиціях.

"Найближчі місяці – час для особливо активної роботи нашої дипломатії. Дякую всім у світі, хто допомагає!" – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 15 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство та низку інших важливих документів.