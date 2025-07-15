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24 Канал Новини України Спецтрибунал для Росії та нові завдання для послів: Зеленський провів нараду з дипломатами
15 липня, 20:22
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Спецтрибунал для Росії та нові завдання для послів: Зеленський провів нараду з дипломатами

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українськими дипломатами – командами Міністерства закордонних справ України та Офісу.
  • Під час наради вони обговорили 3 важливих питання, серед яких прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з дипломатами. Нарада з послами відбудеться вже наступного тижня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про нараду Зеленського з дипломатами?

Ввечері у вівторок, 15 липня, президент повідомив, що провів нараду з українськими дипломатами – командами МЗС України та Офісу. Під час дискусії піднімалося декілька ключових питань. Зокрема, вони говорили про:

  • Перше – прискорення запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та відповідна робота з державами, що поважають міжнародне право.
  • Друге – підготовка наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня, та модернізація завдань для українських представників за кордоном.
  • Третє – наші кроки на ключових міжнародних майданчиках, зокрема щодо проєктів резолюцій Генасамблеї ООН. 

Він повідомив, що готуються відчутні політико-правові удари по Росії та її позиціях. 

"Найближчі місяці – час для особливо активної роботи нашої дипломатії. Дякую всім у світі, хто допомагає!" – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 15 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство та низку інших важливих документів.