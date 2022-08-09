Уперше в історії дипвідносин: Зеленський провів перемовини з президентом ДР Конго

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з колегою з Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді. Головними темами розмови були війна та продовольча безпека.

Володимир Зеленський продовжує налагоджувати контакти з лідерами африканських країн. Це вже третя розмова з президентом країни цього континенту.

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Про що говорили президенти

Президент Зеленський під час розмови наголосив на необхідності подолання продовольчої кризи у світі, яку спричинили дії окупантів в Україні. Крім того, глава держави подякував колегу з Демократичної Республіки Конго за підтримку, яку його країна надає нашій державі на міжнародній арені.

Під час перших в історії України та Демократичної Республіки Конго перемовин наголосив на необхідності подолати продовольчу кризу, спричинену агресією росії щодо України. Відзначив важливість підтримки України з боку Демократичної Республіки Конго, зокрема в ООН,

– повідомив Зеленський.

Також президент наголосив, що він налаштований на поглиблення співпраці з Африкою.

Комунікація Зеленського з країнами Африки

4 серпня президент Володимир Зеленський мав розмову з представниками ЗМІ Африки – з Нігерії, Південної Африки, Кенії та Гани. Український лідер відповів на низку важливих запитань. Зокрема, президент спростував цинічні та обурливі російські фейки щодо торгівлі зброєю в Україні.

Того ж дня Зеленський провів телефонну розмову з президентом Гвінеї-Бісау, яка стала першою в історії відносин двох країн.

8 серпня президент поговорив з лідером Ботсвани Мокгвітсі Масісі й подякував йому за підтримку України у війні та наголосив, що наша держава робить усе для того, аби залишатися гарантом продовольчої безпеки світу.

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