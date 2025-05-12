Зеленський провів першу розмову з Папою Левом XIV

Президент Зеленський провів свою першу телефонну розмову із новим главою Католицької церкви. Раніше Папа Римський Лев XIV, обраний на цю посаду 8 травня, засудив російське вторгнення в Україну, назвавши його "імперіалістичним".

Так, у соцмережі глава держави повідомив, що говорив із Папою Левом. "Це була наша перша розмова, але вже дуже тепла та справді предметна", – уточнив він, передає 24 Канал.

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Зеленський запросив Папу до України

Володимир Зеленський подякував Папі за його слова про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених.

Також Київ сподівається на допомогу Ватикану у поверненні додому тисячі депортованих Росією українських дітей.

Український лідер проінформував понтифіка про спільну з європейськими партнерами пропозицію щодо повного припинення вогню на 30 днів та готовність Києва до прямих перемовин у будь-якому форматі.

Крім того, Зеленський запросив Папу Лева дійснити апостольський візит в Україну. "Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей", – пояснив президент.

Вони з понтифіком домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом.