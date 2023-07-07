Зеленський прибув до Туреччини на переговори з Ердоганом: що на порядку денному

Президент України з робочим візитом прибув до Туреччини. Власне, відомо, що Володимир Зеленський виступає за ґрунтовний діалог з главою партнерської держави Реджепом Таїпом Ердоганом.

У п'ятницю, 7 липня, український лідер приїхав у Туреччину. Що не дивно, на порядку денному під час цього його відрядження – формула миру.

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Візит президента у Туреччину

Як зазначив Зеленський, день у нього в Туреччині був насичений. Потрібен його візит до цієї країни для того, аби скоординувати з Анкарою позиції щодо мирної формули, а також саміту НАТО, який має відбуватись у столиці Литви, Вільнюсі уже 11 та 12 липня.

Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по формулі миру, саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами,

– йдеться у повідомленні гаранта.

Згодом з'явилося відео зустрічі Зеленського з Ердоганом. "Дуже важливі переговори", – наголосив президент.

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