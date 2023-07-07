Зеленський прибув до Туреччини на переговори з Ердоганом: що на порядку денному
Джерело:Володимир Зеленський
Президент України з робочим візитом прибув до Туреччини. Власне, відомо, що Володимир Зеленський виступає за ґрунтовний діалог з главою партнерської держави Реджепом Таїпом Ердоганом.
У п'ятницю, 7 липня, український лідер приїхав у Туреччину. Що не дивно, на порядку денному під час цього його відрядження – формула миру.
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Візит президента у Туреччину
Як зазначив Зеленський, день у нього в Туреччині був насичений. Потрібен його візит до цієї країни для того, аби скоординувати з Анкарою позиції щодо мирної формули, а також саміту НАТО, який має відбуватись у столиці Литви, Вільнюсі уже 11 та 12 липня.
Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по формулі миру, саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами,
– йдеться у повідомленні гаранта.
Згодом з'явилося відео зустрічі Зеленського з Ердоганом. "Дуже важливі переговори", – наголосив президент.
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Поїздка в Болгарію
- У четвер, 6 липня, Володимир Зеленський був з робочим візитом у Болгарії. У столиці країни, Софії він зустрівся з президентом. Відомо, що Румен Радев та український глава держави підписали спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України.
- Зазначимо, що напередодні про це написали різноманітні ЗМІ. Через це міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев змушений був навіть зробити заяву, у якій перепросив за витік щодо дипломатичних планів. "До такого візиту готувалися певний час, він не є публічним", – зазначив він.
- Окрім того, речник президента Сергій Никифоров говорив, що будь-які майбутні поїздки Зеленського не коментують та не анонсують заздалегідь з міркувань безпеки.
- Також, з його слів зрозуміло, що триматимуть у таємниці можливий візит президента на саміт НАТО, про який зараз чимало розмов. Хоча й очевидно, що його доля залежить найбільше від ситуації на полі бою.