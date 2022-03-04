Зеленський провів ротації у керівництві СБУ
4 березня 2022 , 01:38Читать новость на русском
Джерело:сайт президента
Володимир Зеленський провів кадрові ротації у керівництві Служби безпеки України. Президент підписав низку звільнень та призначень.
Відповідні укази оприлюднені на офіційному сайті глави української держави у четвер, 3 березня.
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Ротації у керівництві СБУ
Володимир Зеленський провів ротації у керівництві СБУ:
- Василь Малюк звільнений з посади заступника голови СБУ і призначений першим заступником голови Служби безпеки України.
- Його посаду обійняв Сергій Андрущенко, якого було звільнено з посади першого заступника голови СБУ.
- Указом президента заступника голови Служби безпеки України призначено Анатолія Самбурського.
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