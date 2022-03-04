Зеленський провів ротації у керівництві СБУ

4 березня 2022 , 01:38
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Джерело:

сайт президента

Володимир Зеленський провів кадрові ротації у керівництві Служби безпеки України. Президент підписав низку звільнень та призначень.

Відповідні укази оприлюднені на офіційному сайті глави української держави у четвер, 3 березня.

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Ротації у керівництві СБУ

Володимир Зеленський провів ротації у керівництві СБУ:

  • Василь Малюк звільнений з посади заступника голови СБУ і призначений першим заступником голови Служби безпеки України.
  • Його посаду обійняв Сергій Андрущенко, якого було звільнено з посади першого заступника голови СБУ.
  • Указом президента заступника голови Служби безпеки України призначено Анатолія Самбурського.

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Автор: Олег Васьків