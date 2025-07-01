На тлі арештів росіян в Азербайджані: Зеленський поговорив з президентом Алієвим

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Президент висловив підтримку з боку України на тлі конфлікту Азербайджану з Росією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням допис Зеленського.

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Про що говорили Зеленський та Алієв

Володимир Зеленський подякував Ільхаму Алієву за підтримку України, її народу та територіальної цілісності.

Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці,

– підкреслив президент.

Під час розмови Зеленський висловив співчуття Азербайджану у зв'язку з убивством на території Росії братів Сафарових.

Впевнений, що будуть з'ясовані всі факти. І потрібна справедливість,

– наголосив глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що у нього та Ільхама Алієва однакове бачення щодо необхідності захисту життя та гідності кожної людини. Він також повідомив, що під час розмови політики обговорили двосторонні відносини, зокрема питання енергетики та гуманітарної співпраці.

Президенти України та Азербайджану домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 червня в Єкатеринбурзі російські силовики затримали понад 50 представників азербайджанської діаспори. За повідомленнями ЗМІ, під час затримань силовики застосовували насильство: під час рейдів загинули брати Зіяддін та Гусейн Сафарови.

На підставі зібраних матеріалів Генпрокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу за кількома статтями Кримінального кодексу країни.