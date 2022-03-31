Зеленський провів розмову з Ердоганом: що обговорили
31 березня 2022 , 21:24Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у твіттер повідомив, що провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
У дописі Володимир Зеленський зазначив, що провів чергову розмову зі справжнім другом – Президентом Реджепом Ердоганом.
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"Відзначив високий рівень організації перемовин делегацій у Стамбулі. Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру", – повідомив Президент України.
Крім того, зазначив, що вдячний Туречинні за готовність стати гарантом безпеки нашої держави.
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