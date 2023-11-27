Переговори про вступ України в ЄС: Зеленський заявив про "важливу розмову" з головою Єврокомісії

Володимир Зеленський провів розмову з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Переговори сторін відбулися перед самітом Європейської ради в грудні.

Зеленський заявив, що провів "важливу розмову" з очільницею Єврокомісії. Зокрема, президент розповів, що обговорив з Урсулою фон дер Ляєн прогрес України у виконанні рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ до ЄС.

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Зеленський заявив, що Україна виконає рекомендації Єврокомісії

Зеленський зазначив, що запевнив фон дер Ляєн у тому, що Україна виконає всі рекомендації до засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій.

В Офісі Президента повідомили, що Зеленський поінформував очільницю Єврокомісії про ухвалені в першому читанні законопроєкти, спрямовані на подальше посилення антикорупційної інфраструктури.

Також Зеленський закликав ЄС схвалити багаторічну програму допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро, яка, за його словами, "буде найкращим сигналом сталої підтримки України з боку Євросоюзу".

Рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС стане потужною мотивацією для українців, які майже два роки продовжують боротьбу за свою свободу та спільні демократичні цінності,

– наголосив глава держави.

Чому саміт Європейської ради важливий для України