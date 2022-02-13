Зеленський провів розмову з головою Європейської Ради: говорили про санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Темою обговорення стала теперішня безпекова ситуація та санкції проти Кремля.

Президент України та голова Європейської ради обговорили те, що зараз відбувається довкола України. Володимир Зеленський подякував Шарлю Мішелю за підтримку нашої держави.

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Про що ще говорили Зеленський і Мішель

Крім санкцій політики обговорили можливість дипломатичного врегулювання ситуації та напруги з Росією. Окремо обговорили зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Також Зеленський і Мішель обговорили спільну протидію безпековим викликам у Європі.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна віддана мирному врегулюванню конфлікту. Крім того, глава держави подякував Шарлю Мішелю та загалом Євросоюзу за макрофінансову підтримку.

Інші переговори Зеленського

Останні кілька днів політики та дипломати ведуть активні переговори на фоні можливого загострення між Україною та Росією.

Зокрема Володимир Зеленський говорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. В ході розмови останній пообіцяв Україні фінансову допомогу.

Також Президенту України телефонував і французький колега Еммануель Макрон. Головною темою стала російська загроза.

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Текст допису Володимира Зеленського

Важлива розмова Шарлем Мішелем. Головні питання – спільна протидія безпековим викликам і санкції. Обговорили останні міжнародні перемовини, активізацію мирного процесу в межах "нормандської четвірки". Віддані дипломатичному врегулюванню конфлікту. Вдячний Євросоюзу за макрофінансову підтримку України.