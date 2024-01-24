Зеленський провів важливу розмову з Шольцом

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили низку важливих питань, зокрема, мовилося про посилення ППО України.

Глава держави поінформував Шольца про поточну ситуацію на фронті та пріоритетні потреби українських захисників, а також подякував за довготривалу підтримку України, пише 24 Канал.

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Деталі телефонної розмови

Сторони докладно обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема, посилення української системи ППО для захисту неба від повітряного терору Росії, забезпечення захисників України артилерією та бронетехнікою.

Приділили увагу питанням початку фактичного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Відзначив важливу роль Німеччини в цьому та акцентував на необхідності подальшої підтримки України,

– зазначив Зеленський.

Також, за словами президента, порушували тему щодо забезпечення макрофінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу.

Окремо обговорили питання підготовки угоди між Україною та ФРН про безпекові гарантії та заходи двостороннього політичного діалогу у найближчій перспективі,

– підкреслив очільник держави.

Зауважимо, Володимир Зеленський подякував за особисті зусилля у всесторонній довготривалій підтримці України з боку Німеччини, збільшенні оборонної допомоги нашій державі на поточний рік до 8 мільярдів євро, а також нещодавнє рішення про передачу Україні 6 гелікоптерів Sea King Mk41.

Німеччина продовжує допомагати Україні