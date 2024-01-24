Зеленський провів важливу розмову з Шольцом
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили низку важливих питань, зокрема, мовилося про посилення ППО України.
Глава держави поінформував Шольца про поточну ситуацію на фронті та пріоритетні потреби українських захисників, а також подякував за довготривалу підтримку України, пише 24 Канал.
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Деталі телефонної розмови
Сторони докладно обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема, посилення української системи ППО для захисту неба від повітряного терору Росії, забезпечення захисників України артилерією та бронетехнікою.
Приділили увагу питанням початку фактичного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Відзначив важливу роль Німеччини в цьому та акцентував на необхідності подальшої підтримки України,
– зазначив Зеленський.
Також, за словами президента, порушували тему щодо забезпечення макрофінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу.
Окремо обговорили питання підготовки угоди між Україною та ФРН про безпекові гарантії та заходи двостороннього політичного діалогу у найближчій перспективі,
– підкреслив очільник держави.
Зауважимо, Володимир Зеленський подякував за особисті зусилля у всесторонній довготривалій підтримці України з боку Німеччини, збільшенні оборонної допомоги нашій державі на поточний рік до 8 мільярдів євро, а також нещодавнє рішення про передачу Україні 6 гелікоптерів Sea King Mk41.
Німеччина продовжує допомагати Україні
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками 18-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосив, що країна передасть Україні списані багатоцільові військові гелікоптери Sea King Mk4 разом із комплектом запасних частин. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових.
- Після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Берліні Олаф Шольц закликав інші країни Євросоюзу надати у 2024 році більшу військову підтримку Україні, яка бореться з повномасштабною російською агресією.
- Кілька провідних представників партій Бундестагу з питань оборони висловились за надання Україні далекобійних ракет Taurus для ударів по цілях на території Росії. Хоча раніше федеральний уряд називав таку позицію неприйнятною.