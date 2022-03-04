Зеленський провів розмову з принцом Абу-Дабі

Володимир Зеленський та спадкоємний принц Абу-Дабі Мохамед бін Зайд аль-Нагаян 4 березня провели розмову. Український лідер наголосив: підтримка партнерів – важлива.

Зеленський повідомив, що проінформував принца про протидію російській агресії. Також темою розмови були актуальні питання співпраці.

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Провів розмову зі спадкоємним принцом Абу-Дабі. Поінформував про протидію російській агресії, що триває. Обговорили окремі актуальні питання співпраці. Підтримка партнерів – важлива,

– наголосив український лідер.

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