Війна інтернаціоналізується: Зеленський обговорив з президентом Південної Кореї участь КНДР

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Політики обговорили зокрема участь військ КНДР у війні проти України.

Про це президент України повідомив у вівторок, 29 жовтня. Зеленський зазначив, що він подякував Юн Сок Йолю за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за вже надану й анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу.

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Зеленський провів розмову з Юн Сок Йолем

Політики обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. За словами Зеленського, висновок один – ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав.

Надав співрозмовнику свіжі дані про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч,

– написав глава держави.

Президенти також домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів. Зазначається, що у межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій.

Володимир Зеленський також повідомив, що запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України.

До слова, раніше Юн Сок Йоль заявив, що військова співпраця між Москвою та Пхеньяном становить серйозну загрозу глобальній безпеці. Він додав, що країна також підготує заходи у відповідь.