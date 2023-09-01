Ключове – дати нашим воїнам іще більше необхідного, – Зеленський провів Ставку 1 вересня

Глава держави провів 1 вересня Ставку. За його словами, вона стосувалася практично повністю питання фронту.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму телеграмі, а детальніше – під час звернення. Він зазначив, що роблять все, "щоб дати більше сили нашим воїнам".

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Що обговорювали на Ставці

Щойно провів засідання Ставки. Фактично вся Ставка – про ситуацію на фронті зараз. Головком, командувачі. Окрема закрита доповідь керівника ГУР Буданова,

– підкреслив він.

Під час Ставки обговорювали ситуацію на Сході, Півдні та лівому березі Херсонської області. Про постачання боєприпасів, ракети для ППО, техніку та українське виробництво зброї. Президент зазначив, що є багато різних нюансів і деталей.

Ключове – дати нашим воїнам іще більше необхідного для наступальних операцій, для розмінування, для евакуації поранених бійців. Кожен з учасників Ставки чітко розуміє, що повинен робити,

– наголосив він.

Звернімо увагу, що напередодні Володимир Зеленський відреагував на регулярну "бавовну" у Росії. За його словами, її наявність дає відчуття справедливості українцям.

Зеленський про "бавовну" у Росії

Своїми думками він поділився, виступаючи перед студентами та викладачами Київської політехніки 31 серпня. Він зауважив, що щодня з'являються новини про те, що у Росії трапляється "бавовна".

Щодня є новини про чергову "бавовну" десь там, на території агресора. Різні випадки. Іноді вони дуже гучні, іноді менш гучні,

– зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що всі випадки "бавовни" у країні-агресорці дають українцям трохи більше відчуття справедливості. Адже війна, розв'язана Росією, разом із її наслідками повертається до самого агресора.

І коли гілочки бавовни стоять тут, у Києві, у кримськотатарських кафе, це символізує якраз таке задоволення від відчуття справедливості,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Він також спілкувався з журналістами. В інтерв'ю президент зауважив, що війна може закінчитися у 2023 році. Але для цього слід виконати важливу умову.

Відповідаючи на питання, коли закінчиться війна, глава держави відповів: "Складно сказати. Вона може закінчитися і в цьому році". Водночас він назвав передумови, які дозволяють зробити цей сценарій можливим.

Наприклад, наші захисники просуватимуться на полі бою та тиснутимуть на Росію. Він зауважив, що складно буде уявити, що буде далі, якщо вдасться повністю зламати моральний дух окупантів.