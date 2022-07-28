Зеленський провів важливі телефонні розмови – говорив із Варфоломієм і Рютте

Президент Володимир Зеленський 28 липня провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рююте. Також український президент поспілкувався зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Зеленський обговорив з Рютте перебіг бойових дій

Про важливі телефонні розмови Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення до українців. За словами президента, зранку він провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

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Подякував йому за молитви за Україну, за побажання перемоги й миру,

– сказав Зеленський.

Також у своєму твітері глава держави інформував, що під час розмови з Варфоломієм доніс йому "правду про страшні злочини агресора, зокрема знищення майже двохсот храмів".

Під час звернення до українців Зеленський зазначив, що ввечері 28 липня він говорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Глава держави повідомив, що розмова була "дуже змістовна" і йшлося про подальшу співпрацю обох країн.

У твітері президент зазначив, що з Рютте також обговорив перебіг бойових дій, оборонну співпрацю та фінансову підтримку від Європейського Союзу.

Наголосили на важливості якнайшвидшого експорту українського збіжжя морем,

– додав Зеленський.

Про розмову із Зеленським повідомив і Рютте. Він зазначив, що говорив із Зеленським про "зернову угоду" та про ракетні удари росії по портах в Одесі та Миколаєві.

Рютте наголосив, що Нідерланди продовжаться підтримувати Україну у "цей вирішальний момент". Він додав, що влітку поставки нідерландської військової допомоги в Україну – не припиняться.

Рютте нещодавно був у Києві

Зауважимо, що Марк Рютте 11 липня побував у Києві з офіційним візитом. Глава нідерландського уряду відвідав Ірпінь, Бучу та Бородянку, де росіяни скоювали воєнні злочини.

Марк Рютте та Володимир Зеленський говорили про економічну та військову підтримку України в умовах війни з росією. Рютте анонсував надання важкого озброєння Україні та закликав західних партнерів діяти так само.

Також нідерландський прем'єр повідомив про нову фінансову допомогу для України. Нідерланди виділять ще 200 мільйонів євро на підтримку нашої держави.

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