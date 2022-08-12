Зеленський поговорив з Папою Римським про страшні злочини росії
Джерело:твіттер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський 12 серпня поговорив із Папою Римським Франциском. Президент розповів про страшні злочини росії проти України.
Зеленський поговорив з Папою Римським
Також він подякував понтифіку за молитви. Про це глава нашої держави написав у своєму твіттері.
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Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні провів розмову із Папою Римським Франциском.
Під час неї він поінформував про агресію та про страшні злочини, які росія здійснює проти України.
Очільник України висловив подяку понтифіку за молитви за нашу країну. Також підкреслив, що український народ як ніколи потребує підтримки світових духовних лідерів. Вони повинні доносити до всього світу правду про жахіття, які окупант коїть в Україні.
У День молоді Зеленський нагородив українських дітей
12 серпня відзначається Міжнародний день молоді. З цієї нагоди глава держави нагородив дітей, які попри юний вік непосильно допомагають Збройним Силам України.
Президент України підкреслив, що війна забрала в наших дітей дитинство, їм довелося швидше стати дорослішими. Попри це юним українцям вдається робити те, що дорослі інколи не можуть. Тож вони заслуговують на те, щоб про них та їхні вчинки знали усюди.
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