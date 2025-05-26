Зеленський на Ставці дав важливі доручення щодо українських дронів і балістичних ракет

Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки 26 травня. На ній детально розібрали наслідки російських ударів, тактику ворога, а також відповіді України. Президент дав доручення щодо вітчизняних дронів-перехоплювачів і балістики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

Зверніть увагу Росія атакувала Україну найбільшою кількістю БпЛА з початку повномасштабної війни, – Зеленський

Зеленський про виробництво дронів і ракет

У вечірньому зверненні український лідер розповів про засідання Ставки 26 травня. Зазначив, що на ній детально розібрали наслідки російських ударів, їхню тактику застосування дронів і наші відповіді.

Зеленський доручив значно збільшити наше виробництво дронів-перехоплювачів. Президент зазначив, що Україна буде залучати для цього більше фінансування від партнерів. Додав, що відповідні новини готуються.

Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми – для швидшого виробництва ракет,

– розповів глава держави.

Зеленський констатував, що російські удари щоночі стають дедалі більше зухвалими й масштабними. Понад 900 ударних дронів проти України за 3 дні плюс балістика, плюс крилаті ракети.

У цьому немає жодного військового сенсу, але це очевидний політичний вибір – вибір Путіна, вибір Росії – вибір воювати далі та руйнувати життя,

– підкреслив президент.

Додав, нещодавно відбулася зустріч у Стамбулі. Зараз росіяни нібито пишуть пропозиції для меморандуму про мир. Вже більше ніж тиждень на це окупанти витратили.

"Багато говорять про дипломатію. Але коли в розпал цього – постійні російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів – це вже точно діагноз", – наголосив Зеленський.

Український лідер підкреслив, що Росія заслуговує на повномасштабний тиск, – на все, що можна зробити, щоб обмежити військову спроможність агресора.

Президент подякував усім у світі, хто це розуміє. Наголосив, що нові й сильні санкції проти Росії – санкції США, Європи й інших у світі, хто хоче миру, – це буде гарантований примус Росії не тільки до припинення вогню, але й примус до поваги.

"Усі вони повинні поважати світ. Путін повинен почати поважати тих, із ким говорить. Поки що він просто грається з дипломатією та дипломатами. Це точно треба змінити", – підкреслив Зеленський.