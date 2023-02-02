Зеленський провів засідання Ставки: уперше в подвійному форматі

Удень 2 лютого президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Однак цього разу засідання відбулося у новому форматі.

Про це глава держави розповів під час звернення до українців, повідомляє 24 Канал. Володимир Зеленський привідкрив деталі обговорення на Ставці.

Зверніть увагу Програш Росії вже зрозумілий, – Зеленський звернувся до українців

Зміни на засіданні Ставки

Володимир зеленський розповів, що спершу засідання Ставки Верховного Головнокомандувача відбулося як звично – командувачі доповіли про ситуацію на різних напрямках фронті, на засіданні обговорили поточні потреби армії, підготовку кадрів та інші важливі питання.

Однак опісля відбулася ще одна зустріч Ставки, однак у вужчому форматі. Тобто на цьому засіданні були присутні не всі члени Ставки. Розмова на засіданні була вагомою у важливою, однак президент не уточнив предмет розмови.

Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них іще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити перебіг війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють,

– наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що ми повинні посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням та посилювати тиск на Росію

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео