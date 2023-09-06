До цієї теми – особлива увага: Зеленський провів Ставку щодо підготовки до зими

Український лідер 6 вересня провів чергове засідання ставки. Головну увагу приділили саме підготовці енергосистеми до зими.

Президент зазначив, ще є над чим працювати. Окрім того, наголосив, що до цієї теми буде особлива увага, передає 24 Канал.

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Захист критичної інфраструктури від усього, що може вигадати Росія

На Ставці обговорили комплексний план захисту об'єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист. Зокрема, були доповіді прем'єра Шмигаля, віцепрем'єра Кубракова, усього енергетичного сектору, Держспецзв'язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій.

Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага,

– підкреслив Зеленський.

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Чи будуть масові обстріли енергетики восени

Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, що окупанти вивчають наші енергетичні об'єкти. Зокрема, Кремль шукає їхні вразливі місця та розташування систем ППО.

Генерал-майор додав, що ворог буде аналізувати зібрані дані, аби вибрати оптимальні маршрути для пусків. Саме тому тактика та підхід ударів залежатиме від того, наскільки методично правильно росіяни визначать критичні для нас об'єкти.

За словами Скібіцького, це може бути масований удар різними видами озброєння: як безпілотниками, так і ракетами; один або ж два-три удари, спрямовані на один об'єкт, щоб його остаточно знищити.

Проте таких масованих ударів, як це було минулого жовтня, листопада, грудня, коли вони випускали по 70 – 100 ракет одночасно, найімовірніше, вже не буде. Росіяни усвідомлюють, що вони можуть не добитись своєї цілі, а натомість лише виснажать свої запаси, як торік,

– підкреслив представник ГУР.

Також додав, що розвідка робитиме все, щоб захистити наші об'єкти, своєчасно виявити підготовку до ударів, дати рекомендації енергетикам, аби не допустити серйозних руйнувань.