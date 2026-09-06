Зеленський проводить зустріч тет-а-тет із Віткоффом та Кушнером, – ЗМІ

Володимир Зеленський проводить тет-а-тет зустріч зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Києві. Розмова відбувається після кількох раундів переговорів української та американської делегацій.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

Про що говорять у Києві?

Володимир Зеленський у Києві проводить окрему зустріч зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За даними джерела, переговори тет-а-тет відбуваються після кількох раундів консультацій між українською та американською делегаціями.

Американські представники вперше прибули до України саме в такому форматі після зустрічі з Путіним у Москві 5 вересня. Тоді Віткофф і Кушнер понад три години розмовляли з російським лідером, а Білий дім заявив, що сторони обговорили конкретні плани щодо наступних кроків у мирному процесі.

До Києва представники Трампа прибули потягом, після чого їх зустрів український переговорний штаб. Зеленський раніше повідомляв, що українська сторона підготувала свої пропозиції та готова до предметної розмови про завершення війни, гарантії безпеки й повоєнний мир.

Український президент також зазначав, що переговори у Києві мають проходити у кілька сесій: спочатку за участю Віткоффа і Кушнера, а згодом до консультацій мали долучитися представники Великої Британії, Франції та Німеччини.

За підсумками першого раунду американська сторона назвала розмову змістовною та важливою. Віткофф заявив, що переговори його обнадіюють, а Кушнер говорив про нові способи просування процесу вперед.

Серед ключових тем українська сторона порушувала питання гарантій безпеки, підтримки ППО, енергетичної стійкості та підготовки до зими. Також обговорювалися параметри майбутнього миру й можливі подальші кроки переговорного процесу.

Водночас про конкретні домовленості за результатами зустрічей наразі публічно не повідомляли.