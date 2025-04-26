Зеленський зустрівся з Трампом у Римі

У суботу, 26 квітня, Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом. Уранці український президент прибув до Рима на похорон Папи Франциска.

Про це 24 Каналу повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

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Що відбувається в Римі

До слова, на прощання з понтифіком спершу прибула перша леді України Олена Зеленська.

Раніше Трамп припустив, що може зустрітися з Зеленським під час візиту в Рим. У своїй соцмережі Truth Social він написав, що це "гарний день переговорів і зустрічей з Росією та Україною".