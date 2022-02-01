Зеленський у Раді закликав єднатися перед викликами, які постали перед Україною

Володимир Зеленський у вівторок, 1 лютого, виступив у Верховній Раді. Український лідер закликав народ єднатися перед викликами, які постали перед Україною.

Зеленський наголосив, що хоче, аби усі гілки влади, увімкнувши "шість відчуттів", усвідомили, як сильно Україна потребує єдності завжди та в усьому. Насамперед – у сприйнятті сьогодення та майбутнього.

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Ми маємо бути єдними у боротьбі за життя і за здоров'я,

– заявив Зеленський.

Єдність призводить до позитивних результатів

Український лідер зауважив, що легший перебіг хвороби, менше смертей та госпіталізацій – це результат єдності 15 мільйонів українців, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

За словами Зеленського, єдність влади вчора, при ухваленні бюджету, – це вдвічі більша зарплата для медиків. Єдність влади сьогодні – нормальне проходження нових хвиль коронавірусу та достатнє забезпечення киснем і ліжками.

Зеленський наголосив, що сьогодні єдність потрібна не лише у справах, але й у словах. Український лідер наголосив: мовиться про інформаційний простір. Адже медіаполе сьогодні стало полем битви, а новини – новою зброєю. ЗМІ мають розуміти свою відповідальність.

Зеленського запросили у Раду

У вівторок, 1 лютого, стартувала сьома сесія Верховної Ради. Вона триватиме до 22 липня. Своєю чергою восьма сесія розпочнеться у вересні 2022 року.

Зеленського запросили виступити у Раді. Окрім того, спікер Руслан Стефанчук розповів, що листи зі запрошеннями надіслали й іншим посадовим особам.

Загалом через спалах коронавірусу до 11 лютого народні обранці працюватимуть у комітетах.

Відповідне рішення ухвалили 27 січня. "За" проголосували 233 народних обранці.

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Зеленський наголосив, що ситуація в економічній сфері в Україні стабілізується. У січні надходження до бюджету перевиконали на 7 мільярдів.