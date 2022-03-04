Зеленський: Ракета вдарила по дітях у Житомирі – це реальність, коли приходить "братська" Росія

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія цілеспрямовано знищує українських людей, інфраструктуру та житлові квартали. Вони скидають снаряди навіть на дітей, хоча називають себе “братською” країною.

Про це Володимир Зеленський заявив під час ранково брифінгу. За його словами, тільки за минулу добу, наприклад, у Чернігові російські бомби вбили 47 мирних людей.

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Окрім того, окупанти знищують Харків реактивною артилерією та авіаударами.

Сьогодні вранці у Житомирі ракета вдарила по будівлі школи. По дітях. Такою стає реальність, коли приходить "братська" Росія,

– наголошує Зеленський.

Президент нагадав, що 3 березня на переговорах у Білорусі вдалося погодити створення гуманітарних коридорів. "Там, де люди страждають найбільше. Сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість", – додав Зеленський.

Звернення Зеленського щодо ситуації в Житомирі:



Додамо, що 4 березня близько дев'ятої години ранку у Житомирі пролунав вибух, окупанти влучили у школу. Фактично зруйновано пів будівлі. На щастя, пожежа не спалахнула. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Наслідки обстрілу школи у Житомирі:

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