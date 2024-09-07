На Зеленського і Байдена чекає вирішальна розмова

Учорашня зустріч у форматі "Рамштайн" – перша, яка відбулася після наступу ЗСУ у Курській області. Ймовірно, саме тому у Києві вважають її такою важливою у зв'язку з подальшим постачанням зброї та дозволом для ударів західною далекобійною зброєю по об'єктах у Росії.

Пріоритети Путіна змінити не вдалося

Не випадково Володимир Зеленський у своїй промові на "Рамштайні" говорив саме про успіхи українського наступу у Курській області.

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У Києві сподівалися, що цей наступ змінить плани Владіміра Путіна і примусить його звернути більше уваги на безпеку власної країни, а не до спроб завоювати нові українські території. Та тепер очевидно, що для Путіна окупація України залишається більшим пріоритетом, ніж захист власної території. З цими реаліями Україні та Заходу треба розібратися й усвідомити, що робити в ситуації такої політичної та воєнної пріоритетності.

Важливо, що учасники "Рамштайну" говорять про наступ на території Курської області як про великий успіх України. Це означає, що нові "червоні лінії" Захід дійсно перетнув. Ще кілька місяців тому мало хто міг собі уявити, що Захід погодиться з можливістю використання своєї зброї під час операції ЗСУ на території Росії. Тепер це вже факт. Ба більше, міністри оборони, які були на цій зустрічі, підкреслили великий успіх України в цьому важливому наступі.

Однак ситуація на Донецькому напрямку складна, Путін зосереджений на продовженні своєї війни на виснаження. Вона є для нього головним елементом у політичній кар'єрі.

Разом з цим Путін продовжує час від часу говорити про так звані перемовини, щоб дестабілізувати західну підтримку України. З цього погляду дуже важливою буде зустріч Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном, який вже анонсував новий пакет допомоги для України.

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Чому саме з міністром оборони США пояснювати, мабуть, не потрібно. Адже саме США мають дати дозвіл ударів своїми далекобійними ракетами ATACMS по Росії. Як можна зрозуміти, до цього часу ніяких зрушень в американській політиці не відбулося. Є різні пояснення того, чому Білий дім не поспішає з цим дозволом.

Чому США не дозволять бити по Росії далекобійною зброєю

1. Є побоювання, що такі удари можуть призвести до прямого конфлікту між США та Росією. Це активно використовує Москва.

2. Інший момент – це те, що в будь-якому разі Україна не зможе дістати ракетами ATACMS по всіх військових об'єктах у Росії. Держава-агресорка має настільки велику територію, що може розміщувати своє військові об'єкти там, де до них не дістануть далекобійні ракети.

Однак навіть знищення певної кількості російських військових об'єктів вже може змінити ситуацію на краще для українського війська і що найважливіше – для цивільного населення України, яке продовжує тероризувати Путін.

3. Ну і третій момент – що далекобійних ракет ATACMS не так багато. Навіть якщо США дозволять використовувати їх для ударів по Росії, може виникнути ситуація, коли в України не буде можливості використовувати ці ракети безпосередньо у зоні зіткнення російських та українських військ, що у такий спосіб полегшить Путіну можливість окупації нових українських регіонів.

Однак важливо, що знищення об'єктів на території Росії може створити серйозні проблеми для постачання російських військ. Це може уповільнити їхній наступ та примусити російських агресорів перейти до оборони. Саме про це можуть розмовляти Зеленський і міністр оборони США.

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Якою буде спадщина Адміністрації Байдена

Зустріч Зеленського та Остіна буде однією з останніх. Зараз ми маємо справу з Адміністрацією, яка готується передати повноваження своїм спадкоємцям. Через кілька місяців у США відбудуться президентські вибори, на яких не буде балотуватися чинний очільник Білого дому. Очевидно, що в новій Адміністрації не буде вже ані Ллойда Остіна, ані Ентоні Блінкена. Хто б не переміг на виборах – Адміністрація буде новою. Важливо, що може запропонувати Україні в останній час своєї каденції чинна Адміністрація.

Зустріч Зеленського і Остіна також може бути підготовкою до прощальної зустрічі з Джо Байденом у кулуарах сесії Генасамблеї ООН. Можливо, саме там буде визначена тактика Адміністрації, яка відходить, в останні місяці її влади.