Зеленський різко відреагував на удар по Бахмуту під час оголошеного Росією "перемир'я"
Джерело:Володимир Зеленський
Російські загарбники вкотре довели всьому світу, що вони є терористами. Окупанти підтвердили це, оголосивши "перемир'я", а потім цинічно обстрілявши територію України.
Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні, передає 24 канал.
Важливо Путін не вперше оголошує "перемир'я", прикриваючись хрестами: що він задумав
За словами українського лідера, світ міг помітити, що росіяни не дотримуються своїх обіцянок.
Світ вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать з Москви. Вони щось там казали про нібито припинення вогню... Але реальність – це російські снаряди, які знову били по Бахмуту та інших українських позиціях,
– сказав Зеленський.
Він наголосив, що ці дії з боку Кремля лише вкотре підтверджують, що відновити тишу, безпеку та мир в Україні можна лише одним способом. Для цього потрібно вигнати російських окупантів з української землі та ліквідувати будь-які можливості Росії тиснути на Україну чи Європу.
"Заради цього працюємо ми, саме на це спрямована допомога наших партнерів, саме таку мету зараз має весь цивілізований світ", – додав президент.
Додамо, що Владімір Путін раніше доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу впровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту. Діяти він має нібито з 12:00 6 січня і протягом всього Різдва.
Як на це відреагували в Україні
- Радник Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що в Україні почнеться "тимчасове перемир'я" тільки після того, як Росія покине окуповані території.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що якби Владімір Путін хотів миру, то повернув би своїх солдатів додому. За її словами, це "перемир’я" не приносить ні свободи, ні безпеки українцям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією.
- Президент США Джо Байден наголосив, що Путін лукавить, коли хоче перемир'я на православне Різдво 7 січня, адже 25 грудня і на Новий рік диктатора нічого не зупинило.