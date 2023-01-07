Зеленський різко відреагував на удар по Бахмуту під час оголошеного Росією "перемир'я"

Російські загарбники вкотре довели всьому світу, що вони є терористами. Окупанти підтвердили це, оголосивши "перемир'я", а потім цинічно обстрілявши територію України.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні, передає 24 канал.

Важливо Путін не вперше оголошує "перемир'я", прикриваючись хрестами: що він задумав

За словами українського лідера, світ міг помітити, що росіяни не дотримуються своїх обіцянок.

Світ вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать з Москви. Вони щось там казали про нібито припинення вогню... Але реальність – це російські снаряди, які знову били по Бахмуту та інших українських позиціях,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що ці дії з боку Кремля лише вкотре підтверджують, що відновити тишу, безпеку та мир в Україні можна лише одним способом. Для цього потрібно вигнати російських окупантів з української землі та ліквідувати будь-які можливості Росії тиснути на Україну чи Європу.

"Заради цього працюємо ми, саме на це спрямована допомога наших партнерів, саме таку мету зараз має весь цивілізований світ", – додав президент.

Додамо, що Владімір Путін раніше доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу впровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту. Діяти він має нібито з 12:00 6 січня і протягом всього Різдва.

Як на це відреагували в Україні