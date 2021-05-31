Не надала Україні військової допомоги, – Зеленський розкритикував Німеччину

Володимир Зеленський вважає, що Німеччина могла б надати Україні військову допомогу. Втім, від 2014 року там відмовляються це робити.

Таку думку глава держави висловив у інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung. Водночас він додав, що канцлерка Ангела Меркель багато зробила для України.

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Хоча український президент "сподівався на більше" від Меркель у межах нормандського формату, та все ж висловив вдячність "й за те, що маємо".

Водночас Зеленський переконаний, що й Німеччина може зробити більше. Мовляв, співголова партії "Зелених" Роберт Габек його зрозумів.

Він розумів, що "Північний потік-2" – це лише зброя, і дуже гостра. І також розуміє, що Україна не має флоту. Що наші узбережжя не захищені. Що нам потрібна летальна зброя,

– наголосив президент.

Зазначимо, що 24 травня глава держави зустрівся з Габеком. Спілкувалися, зокрема, про передвиборчу кампанію у Німеччині та ризики реалізації "Північного потоку-2".

Що ще сказав президент

За словами Зеленського, Німеччина має "чудові військові кораблі". Водночас там могли б надати Україні й інше військове озброєння – штурмові гвинтівки, радіообладнання.

"Ми отримали позашляховики Hummer від США, а Німеччина є провідною державою у виробництві броньованих військових машин", – пояснив український лідер.

Раніше у партії "Зелених" закликали Німеччину дозволити постачання зброї в Україну. Проте там відмовилися. Мовляв, підтримують політичне вирішення конфлікту на Донбасі.