Використовувати своє обличчя для виборів я не давав дозволу, – Зеленський обурився діями Орбана
- Володимир Зеленський обурився використанням його зображення у передвиборчій кампанії Віктора Орбана без дозволу.
- Зеленський вважає, що політика Орбана є антиукраїнською, антиєвропейською та маніпулятивною, що шкодить двостороннім відносинам.
- Президент України наголосив, що Орбан радикалізує угорське суспільство і робить історичну помилку, не підтримуючи Україну.
Володимир Зеленський обурився діями Віктора Орбана. Президент України зазначив, що політика прем'єр-міністра Угорщини є антиукраїнською, антиєвропейською та маніпулятивною.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України в інтерв'ю виданню Válasz.
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Що сказав Зеленський про Віктора Орбана
Під час розмови Володимир Зеленський прокоментував результати соціологічного опитування, згідно з яким Орбан посідає третє місце серед найменш популярних політиків в Україні – після диктаторів Владіміра Путіна й Алєксандра Лукашенка.
Позиція Віктора Орбана не відображає позиції всієї Угорщини. У цьому різниця між Угорщиною та Росією: у Росії позиція Путіна така ж, як і в його суспільстві. Політика Віктора, на жаль, антиукраїнська. І антиєвропейська,
– сказав він.
Глава держави підкреслив, що глава угорського уряду хоче обернути війну в Україні на свою користь на виборах, що є нечесним.
"Ви думаєте, я радий, що Віктор (Орбан – 24 Канал) у цьому опитуванні в одній компанії з Путіним та Лукашенком? Ні, я не радий цьому. Він засипає суспільство неправдивою інформацією, яка радикалізує людей. Це шкодить нашим двостороннім відносинам", – пояснив Зеленський.
Окрім того, президент України наголосив: не допомагаючи Україні, Орбан робить послугу російському диктатору Владіміру Путіну.
Ось чому я сказав, що Віктор робить серйозну історичну помилку. Це моя думка. Я не можу усміхатися та обіймати, коли бачу, що насправді відбувається. Тому що реальність не обов'язково має відрізнятися від політики. Якщо він готовий до належних стосунків, ми знайдемо для них рамки,
– сказав глава держави.
Український лідер вказав на радикалізацію угорського суспільства і наголосив, що Орбан "не розуміє, що це матиме набагато серйозніші та небезпечніші наслідки".
Президент України також висловив обурення щодо використання його зображення на білбордах в Угорщині у межах передвиборчої кампанії Орбана.
"Як він може використовувати моє обличчя для власних обрань? Я не давав йому на це дозволу! Я президент іншої країни. Він неправильно використовує мене для своєї внутрішньої політики. В інших країнах немає білбордів Орбана. Бо це було б неетично", – зазначив Володимир Зеленський.
Які білборди з'явилися в Угорщині
В Угорщині цього року з'явилися політичні білборди та плакати з гаслом: "Вони приймуть Україну в ЄС, але ми заплатимо ціну! Голосуй "ні!"". Мовиться про голосування у так званому опитуванні, яке запровадив уряд Віктора Орбана щодо членства України в ЄС.
На плакатах зображена президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської народної партії Манфред Вебер.
Плакати, які з'явилися в Угорщині з обличчям Зеленського, фон дер Ляєн та Вебера / Фото Euronews
Ця кампанія також відбувається на тлі підготовки до парламентських виборів в Угорщині, які заплановані на квітень 2026 року.