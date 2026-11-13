Зеленський заявив про повільне відновлення після російських атак і недостовірні доповіді з місць

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в українських регіонах після російських обстрілів. За її результатами він висловив невдоволення не лише швидкістю відновлювальних робіт, а й інформацією, яку отримував із місць.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Що заявив Зеленський про відновлення міст після атак?

Під час селектору президент заслухав доповіді про наслідки російських ударів по Сумщині, зокрема про відновлювальні роботи в Шостці та Конотопі.

Також обговорили ситуацію на Київщині – у Білій Церкві, Броварах та інших містах.

За результатами доповідей Зеленський заявив, що відновлення відбувається надто повільно. Крім того, у кількох містах інформація, яку передавали керівництву держави, виявилася недостовірною.

Темпи відновлювальних робіт надто повільні, і було, на жаль, недостовірне інформування з місць у кількох містах. Визначили, як це виправити,

– наголосив президент.

Водночас Зеленський не уточнив, про які саме міста йдеться та хто відповідав за недостовірні доповіді.

Як планують прискорити відновлення?

Президент доручив Міністерству енергетики спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством розвитку громад підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами.

Очікується, що це допоможе прискорити відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками.

Окремо Зеленський обговорив із прем'єр-міністром відновлення будівель Інституту травматології та ортопедії в Києві, які постраждали від удару російського "Шахеда".

Крім того, міністр енергетики доповів президенту про заходи із захисту трансформаторів та іншого обладнання української енергосистеми.

Що відомо про наслідки останніх атак на енергетику?

Росія продовжує завдавати ударів по українській енергосистемі. Зокрема, у ніч на 8 листопада окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Білоцерківської громади, після чого фахівці готувалися до відновлення пошкоджених мереж.

Через наслідки російських обстрілів 13 листопада в частині областей України діють графіки погодинних відключень світла. За інформацією Укренерго, ремонтні бригади цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання та високовольтних мереж.