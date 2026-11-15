"Беруть один регіон як спеціальну мішень": Зеленський розповів про нову тактику Росії

Володимир Зеленський прокоментував удари Росії по українських регіонах. Президент звернув увагу на особливу тактику ворога.

У вечірньому зверненні за 15 листопада глава держави розповів, що окупанти протягом кілька діб навмисне атакують певний регіон України.

Яку тактику ударів по Україні застосовує Росія?

Зеленський зазначив, що російські війська можуть кілька днів поспіль зосереджувати удари на одній області, атакуючи енергетичні мережі та підстанції.

Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому регіону – по всьому, по мережах, по підстанціях,

– пояснив президент.

За його словами, найбільше влучань із початку вересня зафіксували на Дніпропетровщині – 131 та на Київщині – 125. Понад 100 влучань також було на Житомирщині та Сумщині. Саме в цих регіонах енергетики, комунальники та рятувальники мають найбільше роботи.

Окремо політик прокоментував ситуацію на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Там після нових ударів Росії непроста ситуація з енергопостачанням. "Частково електрику вже повертають, але попереду ще значна робота", – уточнив президент.