Зеленський у розмові з Трампом погодився припинити удари по енергетиці, – Bloomberg

Володимир Зеленський та Дональд Трамп ввечері 19 березня провели телефонну розмову. ЗМІ повідомляють, що президент України погодився на взаємне припинення ударів по енергоструктурі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про розмову Зеленського і Трампа

За данними особи, знайомої з ситуацією, Зеленський погодився припинити удари по російських енергетичних активах. Про це президент України повідомив Трампа під час телефонної розмови. Обидві сторони погодилися працювати над подальшим припиненням вогню.

До слова, сам Дональд Трамп назвав розмову з українським лідером "дуже гарною". За словами президента США, значна частина обговорення була заснована на його вчорашній розмові з Путіним, щоб узгодити позиції Росії та України щодо їхніх запитів і потреб.

Трамп пообіцяв невдовзі оприлюднити повний опис обговорених питань.

Цікаво, кореспондент Sky News Девід Блевінс звернув увагу, що у дописі Трампа, де він описує свою розмову з Володимиром Зеленським, немає слів, набраних великими літерами. Журналіст вказав, що Трамп використав більш "стриманий тон, ніж той, до якого ми звикли".