Маємо кілька влучань, – Зеленський розповів, де найскладніша ситуація зі світлом

Під час ракетної атаки 29 грудня було кілька влучань. Тому у багатьох областях України діють екстренні відключення світла.

Наші сили ППО збили 54 російських ракети та 11 ударних дронів. Про це у вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує 24 канал.

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Зеленський подякував воїнам повітряних командувань "Центр", "Південь", "Схід" і "Захід". Особливу вдячність президент висловив воїнам 96-ї Київської, 160-ї Одеської, 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад.

Було кілька влучань

Глава держави констатував, що було кілька влучань. Попри це, енергетики та ремонтники увесь день працюють, аби українці якнайменше відчули наслідки удару терористів.

Ввечері відключення електрики є в більшості областей України. Найскладніша ситуація в низці регіонів:

на Київщині та у Києві,

на Львівщині,

в Одесі та області,

у Херсоні й області,

на Вінниччині,

на Закарпатті.

Ракет в Росії дедалі менше

Зеленський наголосив, що з кожним ракетним ударом Росія глибше заганяє себе у глухий кут. Ракет в окупантів стає дедалі менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян.

Попри масовані ракетні атаки, держава та всі структури працюють щодня.

Звернення Зеленського за 29 грудня – дивіться відео: