Зеленський розповів деталі розмови з Трюдо: згадав про величезну суму від Канади

Володимир Зеленський 14 червня провів розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Загалом вони обговорили кілька речей, які зараз є важливими.

Детальніше цю розмову глава нашої держави описав уже ввечері. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

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Звичайно, темою номер один була оборонна підтримка. Канада у ній – серед лідерів. Подякував за те, що Канада стала й першою державою, яка переказала на український рахунок у МВФ спеціальну допомогу – близько 800 мільйонів доларів,

– сказав Зеленський.

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