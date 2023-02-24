Зеленський розповів, чи хотів телефонувати Путіну на початку вторгнення

Володимир Зеленський просив партнерів налагодити контакт для перемовин Росії з Україною. Однак вони були не готові до цього.

Про це президент розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову, передає 24 Канал.

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Зеленський пригадав перші дні вторгнення Росії

На запитання журналіста, чи планував Зеленський зв'язатись з російським диктатором Володимиром Путіним на початку повномасштабного російського вторгнення, президент відповів, що він хотів зробити це до вторгнення, але не після.

В ці дні (йдеться про перші дні вторгнення – 24 Канал)? Ні. Я до того хотів і ми передавали сигнали та замовляли розмову. Я вважав, що дуже важливо, щоб він сказав особисто Україні та українцям, що не буде вторгнення,

– сказав Зеленський.

Глава держави розповів, що він неодноразово звертався до різних партнерів, щоб вони вийшли з контактом на Росію.

"Ми замовляли (телефонну розмову з Путіним – 24 Канал) кілька разів, але вони були не готові. Прямої розмови не було, але всі лідери говорили, що він не готовий. Зараз я не хочу з ним спілкуватися", – наголосив президент.

Зеленський про "стіл переговорів" з Путіним в Туреччині

У роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський говорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Він подякував йому за підтримку та все, чим він допоміг, але ідею переговорів відкинув. Про це він розповів під час пресконференції зі ЗМІ, 24 лютого.

Президент України розповів, що ще перед вторгненням просив Ердогана та інших лідерів посадити Владіміра Путіна за стіл переговорів. За словами Зеленського, Ердоган та інші світові лідери не змогли тоді цього зробити.

Навіть якщо Ердогану вдасться посадити російського диктатора за стіл перегорів, Україна не буде брати в цьому участі й саме цю позицію, за словами Президента, знає Ердоган.