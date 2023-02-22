Міжнародні контакти, прийдешній саміт НАТО, "Гвардія наступу": головне зі звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Він розповів, що протягом дня 22 лютого отримував доповіді наших військових, керівників сектору оборони та безпеки.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про формування нових бригад "Гвардії наступу". Результати хороші.

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Дефіциту у військових навчальних закладах немає

Зеленський сьогодні звертався до випускників військових академій у Львові та Одесі. Це молоді офіцери, які вже скоро вирушать до армії – у бойові бригади, які воюють за нашу державу, і в нові бригади, які формуються.

Ті, хто зараз здобувають військову освіту, виконують особливу місію. Вже завтра ця освіта знадобиться безпосередньо на полі бою для захисту держави, для керування солдатами й підрозділами.

Я щасливий, що вищі військові навчальні заклади України не мають дефіциту тих, хто справді бажає бути українським офіцером, бажає бути саме освіченим і ефективним українським,

– наголосив президент.

Дипломатичний марафон

Глава держави розповів також про продовження дипломатичного марафону. Зеленський говорив з чотирма лідерами держав. Наприклад, у розмові з президентом Пакистану відзначили безумовну важливість збереження повної сили й поваги до Статуту ООН, до незалежності націй та цілісності держав. Обговорили також продовольчу безпеку.

Політик відзначив, що вже 7 місяців працює експортна зернова ініціатива. За цей час уже 43 країни світу отримали понад 22 мільйони тонн продовольства, а це – вагомий український внесок у світову продовольчу безпеку й стабілізацію світового продовольчого ринку. Однак якби не дії Росії, ця кількість була б більшою.

Окремо Зеленський зауважив, мовиться не лише про внесок у світову безпеку. Морський продовольчий експорт дає користь Україні, адже близько мільйона українців працюють у галузях, які пов’язані з аграрним виробництвом.

Крім того, Зеленський говорив з президентом Естонії . Він подякував за підтримку України зброєю та санкціями проти Росії. Обговорили майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та наші очікування в контексті інтеграції України.

. Він подякував за підтримку України зброєю та санкціями проти Росії. Обговорили майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та наші очікування в контексті інтеграції України. Сьогодні відбулась перша в історії двосторонніх відносин розмова з президентом Уганди . Зеленський поінформував про наші мирні ініціативи, які просуваємо на майданчику ООН.

. Зеленський поінформував про наші мирні ініціативи, які просуваємо на майданчику ООН. Ввечері Зеленський говорив із прем’єр-міністром Великої Британії. Зеленський відзначив, було б дуже добре, якби всі наші партнери так само, як Британія, розуміли, що швидкість оборонного постачання впливає на конкретні успіхи на полі бою.

За словами Зеленського, друга половина тижня буде ще активнішою з погляду міжнародних відносин.

Доповіді від командувачів

Потягом дня Зеленський отримував доповіді військових, керівників сектору оборони та безпеки. Він також провів кілька підготовчих зустрічей у контексті подальших санкційних кроків нашої держави.

Ми не будемо збавляти тиск на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього. Деталі повідомлю,

– розповів Зеленський.

Також президент був на зв’язку з командувачами та розвідкою.

Він відзначив бійців 15-го полку Національної гвардії, які боронять Луганщину й не лише захищають наші позиції, а й так нищать ворога.

У районі Мар’їнки Донецької області особливо ефективно діють бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які щодня й щоночі стримують атаки ворога.

За минулу добу є результат у 5-го окремого штурмового полку та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які хоробро знищують ворога на півдні від Бахмута.

Дивіться звернення Зеленського за 22 лютого: відео