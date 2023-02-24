Головне, щоб серед них не було фатальних, – Зеленський розповів про щоденні помилки

Президент України Володимир зеленський розповів про свої щоденні помилки. Він зізнався, що боїться припуститися фатальних хиб.

Про це він розповів під час пресконференції для ЗМІ 24 лютого, передає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський назвав умови, коли у війні може бути "дипломатична крапка"

Зеленський про "найбільшу помилку" під час війни

"Яка моя найбільша помилка? Не знаю. Здається, їх було достатньо. Не знаю. Я щоденно роблю зранку до ночі я роблю вибір, я жива людина, як би хто там не хотів. Щоденно я, напевно, помиляюся. Я впевнений у цьому", – зазначив очільник держави.

Зеленський наголосив, що "головне, щоб у нього як у президента не було фатальних помилок, через які він, як гарант Конституції та гарант захисту країни, можу її втратити". "Слава Богу, такої помилки не було", – додав він.

Головне з пресконференції президента

У п’ятницю, 24 лютого, проходить пресконференції президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності".

Президент заявив, що перемога України може трапитися цьогоріч. Вона стане можливою, якщо всі в повному обсязі працюватимуть заради неї. Зокрема, мовиться і про партнерів нашої держави.

Зеленський заявив, що Україна протистоїть агресору. В цьому їй допомагають союзники. Тому дуже важливо, щоб кожен сфокусувався і продовжував працювати.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ймовірне посилення підтримки Росії Китаєм. Він запевнив, що для нього важливо, аби цього не сталося. Очільник держави наголосив, що це може стати загрозою не лише для нашої країни, але й для всього світу.