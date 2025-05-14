З Віткоффом "щось не склалося": Зеленський висловився про спецпредставника США
- Президент Володимир Зеленський заявив, що його комунікація зі спецпосланником США Стівом Віткоффом "не склалася", і він жодного разу не спілкувався з ним особисто.
- Зеленський повідомив, що його команда зустрічалася з Віткоффом у Парижі, а голова його офісу Андрій Єрмак мав розмову з ним.
Президент Володимир Зеленський висловився про спецпосланника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. А також прокоментував свою комунікацію з ним.
За словами українського глави держави, вона "не склалася". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Spiegel.
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Що сказав Зеленський про відносини з Віткоффом
Президент України зазначив, що ще жодного разу не спілкувався зі спецпосланцем Трампа. Він додав, що запрошував усіх радників із безпеки й всі вони готові були поїхати.
Мені здається, що з Віткоффом щось не склалось. Я не розмовляв із Віткоффом телефоном. Команда зустрічалася з ним у Парижі. І голова мого президентського офісу Андрій Єрмак розмовляв із ним,
– каже Зеленський.
Він також наголосив на тому, що не говорив з віцепрезидентом США Джей ді Венсом після сварки в Овальному кабінеті.
Зауважимо, що раніше Віткофф назвав "каменем спотикання" у переговорах щодо завершення війни в Україні окуповані території та Запорізьку АЕС. Зеленський вважає, що його заявив дуже схожі на сигнали від Росії, які не передбачають реального компромісу.