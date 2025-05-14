З Віткоффом "щось не склалося": Зеленський висловився про спецпредставника США

Президент Володимир Зеленський висловився про спецпосланника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. А також прокоментував свою комунікацію з ним.

За словами українського глави держави, вона "не склалася". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Spiegel.

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Що сказав Зеленський про відносини з Віткоффом

Президент України зазначив, що ще жодного разу не спілкувався зі спецпосланцем Трампа. Він додав, що запрошував усіх радників із безпеки й всі вони готові були поїхати.

Мені здається, що з Віткоффом щось не склалось. Я не розмовляв із Віткоффом телефоном. Команда зустрічалася з ним у Парижі. І голова мого президентського офісу Андрій Єрмак розмовляв із ним,

– каже Зеленський.

Він також наголосив на тому, що не говорив з віцепрезидентом США Джей ді Венсом після сварки в Овальному кабінеті.

Зауважимо, що раніше Віткофф назвав "каменем спотикання" у переговорах щодо завершення війни в Україні окуповані території та Запорізьку АЕС. Зеленський вважає, що його заявив дуже схожі на сигнали від Росії, які не передбачають реального компромісу.