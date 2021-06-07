Зеленський розповів, про яку військову допомогу він говорив з американськими сенаторами

Володимир Зеленський обговорював з США посилення безпеки на Чорному та Азовському морях. Зокрема, під час візиту в Україну Ентоні Блінкена та американських сенаторів говорили про збільшення військової допомоги Україні.

Український президент в інтерв'ю виданню нагадав, що зустрічався з американськими сенаторами, які побували в Україні, а також з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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Військова допомога Україні від США

Ми обговорювали збільшення військової допомоги. На жаль, я не можу поділитися деталями, але це дуже важливо для нас,

– зазначив Зеленський.

Глава держави уточнив, що йшлося про зміцнення безпеки в Чорному та Азовському морях. Там, на його думку, в України досить слабкі позиції. "Росія практично домінує на Чорному морі, і ми це визнаємо, і ми хотіли б, щоб у нас там були серйозні сили – тільки для цілей оборони, для оборони нашої країни та кордонів", – додав президент України.

Окрім цього, Зеленський розповів, що зі сенаторами та Блінкеном говорили про питання, пов'язані з наданням допомоги Україні у сфері безпеки.

Візит сенаторів та Блінкена в Україну: що відомо